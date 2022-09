Trudo kritikovan zbog pjevanja pred sahranu kraljice

Kancelarija kanadskog premijera Džastina Trudoa stala je u njegovu odbranu nakon lavine kritika koja je uslijedila nakon što se pojavio snimak na kojem pjeva Boemsku rapsodiju uoči sahrane kraljice Elizabete Druge.

Kanadski premijer snimljen je u holu londonskog hotela, zajedno sa drugim članovima kanadske delegacije, kako uz pratnju klavira pjeva Boemsku rapsodiju od britanske grupe „Queen“.

Predstavnici sedme sile kasnije su potvrdili da je čitava delegacija više od dva sata uz klavir pjevala u holu hotela. Nakon objavljivanja snimka uslijedila je lavina kritika na račun Trudoa.

"Sramota je previše blaga riječ. On je premijer, na javnom mjestu i to uoči kraljičine sahrane. I ovako se ponaša?“, istakao je kolumnista "Globe and Maila" Endrju Kojn.

I bivša kanadska ambasadorka Vivijan Berkovići je, takođe, oštro reagovala i poručila kanadskom premijeru da „treba da odraste“. Ipak, portparol kanadskog premijera rekao je da je okupljanje kanadske delegacije bilo u čast njenog Veličanstva.

"Poslije večere u subotu, premijer se pridružio malom skupu sa članovima kanadske delegacije, koji su se okupili da odaju počast Njenom Veličanstvu“, naveo je portparol.

I actually love a good piano bar. Haven’t gone to one since before COVID, this reminds me I should check one out near me. PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl