Trudo objavio: Iranska raketa oborila ukrajinski avion, imamo potvrde

TORONTO - Kanadski premijer Džastin Trudo izjavio je u četvrtak da dokazi ukazuju da je iranska raketa u utorak uveče oborila ukrajinski avion koji je letio za Toronto.

On je dodao i da je taj napad "možda bio nenamjeran''.

Prema Trudoovim riječima, kanadska i savezničke obavještajne službe se slažu sa ovim navodima.

U oborenom avionu nalazila su se najmanje 63 kanadska putnika, prenosi AP.

Većina putnika ukrajinskkog aviona bili su kanadski državljani.

NEW: “We have intelligence from multiple sources including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface to air missile. This may well have been unintentional” —Canadian PM Trudeau in press conference just now