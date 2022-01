Trudo pozitivan na korona virus

OTAVA - Kanadski premijer Džastin Trudo saopštio je danas da je pozitivan na korona virus.

Trudo (50) je rezultat testa dobio jutros po lokalnom vremenu, prenose kanadski mediji.

On je na Tviteru napisao da se osjeća dobro i da će u skladu sa pravilima raditi online nedjelju dana.

Apelovao je na građane da se vakcinišu i da prime buster dozu vakcine protiv korona virusa.

Trudo je od prošle nedjelje u samoizolaciji pošto je jedno od njegove djece bilo pozitivno na testiranju na kovid-19.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.