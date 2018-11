Trump: Francuska bi bila pokorena u oba svjetska rata bez pomoći SAD-a

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi Francuska bila pokorena u oba svjetska rata bez pomoći SAD-a.

Trump je u tweetu reagovao na sugestiju francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se Evropa treba štititi od SAD-a, Kine i Rusije. Francuski čelnik smatra da Evropa treba izgraditi vlastite vojne kapacitete jer njena odbrana više ne bi trebala ovisiti o SAD-a.

“Macron sugeriše da Evropa treba izgraditi vlastitu vojsku kako bi štitila kontinent od SAD-a, Kine i Rusije. Njemačka je, međutim, bila ta protiv koje se borila u prvom i u drugom svjetskom ratu. Kako je to funkcioniralo za Francusku? Francuzi su u Parizu morali učiti njemački jezik prije nego što su došli Amerikanci. Plaćajte za NATO ili ne! - napisao je Trump u tweetu.

Predsjednik SAD-a često se žali da članice NATO-a ne plaćaju svoj udio u vojnim troškovima alijanse, prenosi AP.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!