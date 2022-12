Tuča između putnika u avionu (VIDEO)

KALKUTA - ​Dva indijska putnika na letu za Kalkatu iz Bangkoka posvađala su se nakon što je rasprava oko sigurnosnih pojaseva eskalirala, a video incidenta, koji je snimio putnik u avionu, u međuvremenu je postao viralan, tu se vidi tuča između bijesnih putnika u avionu.

Verbalni sukob između dvoje putnika u avionu kompanije "Thai Smile Airwaysa" koji je poletio iz Bangkoka na Tajlandu izmakao je kontroli i rezultirao neugodnim obračunom šakama u letjelici.

"Thai Smile Airways" je u saopštenju rekao da je jedan putnik odbijao vezati sigurnosni pojas uprkos ponovljenim molbama posade. Napad se dogodio 26. decembra prije polijetanja aviona za Kalkutu iz Tajlanda, navodi se.

Will @DGCAIndia identify these passengers and ban them ? These are disgrace to our nation . Forward received on WhatsApp seem have happened in the flight from Bangkok to Kolkata on Thai smile airways !! @JM_Scindia pic.twitter.com/2Hai2GxDLW