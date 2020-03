Tuča u turskom parlamentu zbog Erdoana, objavljen snimak

ANKARA - Poslanici turskog parlamenta potukli su se tokom obraćanja predstavnika opozicije Engina Ozkoča.

Engin Ozkoč je ranije kritikovao predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana zbog nepoštovanja vojnika poginulih u Siriji.

Novinar Abdulah Bozkurt objavio je snimak incidenta na Twitteru.

Na objavljednom snimku se vidi da su u ovoj svađi i tuči učestvovale desetine poslanika.

Punches thrown in #Turkey's Parliament after President #Erdogan raised the rhetoric by accusing the main opposition party of treachery and betrayal to the nation. pic.twitter.com/MU9MMwl3n1