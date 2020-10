Tuđmana pogrešno liječili u bolnici u kojoj je Tramp

Ubrzo nakon što je objavio da je obolio od korona virusa, predsjednik SAD Donald Tramp prebačen je helikopterom u prestižni Nacionalno vojno-medicinski centar Volter Rid u Betesdi u Merilendu na liječenje.

U pitanju je objekat svjetske klase koji je specijalno prilagođen vrhovnom komandantu i u njemu su se liječili brojni američki predsjednici, ali i nekadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.

U bolnici postoje predsjednički i apartman prve dame kao i samostalno područje u kojem predsjednik i mala grupa, uključujući ljekara Bijele kuće, mogu da žive i rade.

Prostor, koji za razliku od ostatka objekta kontroliše Bijela kuća, ima sopstvenu jedinicu za intenzivnu negu, kuhinju, trpezariju i nekoliko dnevnih soba, uključujući najmanje jednu obezbeđenu sobu koja može da se koristi kao sala za konferencije ili kancelarija. Tu je i prostor koji može da koristi šef kabineta Bijele kuće dok je predsjednik tamo.

U.S president Trump isn't staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier.

Iz kancelarije doktora Bijele kuće u petak je rečeno da se očekuje da će Tramp biti u bolnici nekoliko dana.

Tramp nije jedini predsjednik koji se liječio u ovoj ustanovi, koja vuče korene više od vijeka unazad.

U toj bolnici redovno se leijče američki predsjednici, još od Frenklina Ruzvelta koji joj je postavio kamen temeljac. Pre svega je namjenjena vojnicima, ali pruža medicinske usluge američkoj političkoj eliti, članovima Kongresa i Vrhovnog suda.

Volter Rid je ugledna američka bolnica, a poznata je domaćoj javnosti jer se u njoj devedesetih liječio predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.

Predsjedniku Tuđmanu je u novembru 1996. u toj bolnici dijagnostikovan rak želuca. U bolnici je ostao 20 dana. Predsjednikova bolest i liječenje držali su se u tajnosti, o tome se javno niko nije usuđivao da govori. U oktobru 1999. Tuđmanu je pozlilo tokom putovanja u Rim pa se ranije vratio u Zagreb.

Bio je vidljivo slab i bolestan. Na konferenciji za novinare jedino je novinar Jutarnjeg lista Boris Vlašić usudio da ga pita o njegovom zdravstvenom stanju. Na rubu živaca, Tuđman je rekao da "svaki čovjek može biti malo umoran i prehlađen".

"Toliko je lupao po govornici da je jedan diktafon pao na pod, a sve su se kolege udaljile od mene, tako da sam ostao sam da stojim", opisuje Vlašić. Tuđman je uskoro završio u bolnici, iz koje nije izašao živ.

Godinama kasnije bivši ministar zdravlja dr Andrija Hebrang svjedočio je da je predsjednika Tuđmana jedva nagovorio na pregled. Na rutinskom pregledu otkrili su mu karcinom kardije želuca. Dijagnoza je potvrđena u SAD-u.

"U Volter Ridu su mu rekli da ima devet mjeseci života i s tim se nikad nisam složio", rekao je Hebrang. Tuđman je bolovao od karcinoma koji se na ultrazvuku vidi tek kad metastazira i poveća okolne limfne čvorove. Žarište su otkrili u istom danu. U to vreme hemoterapija je bila jedina terapija, prenosi Jutarnji.hr.

"U Volter Ridu su odbili da mu daju hemoterapiju uz obrazloženje da će imati loš kvalitet života, a nisu željeli da ga operišu. Samo su jednokratno ozračili to područje. Po meni su tu pogriješili. Jednokratnim zračenjem se ne ubija tumor, ali može da se oteža situacija jer počinje da se podebljava zid krvnih sudova i citostatik ne može doći do tumora", ispričao je kasnije dr Andrija Hebrang. Suprotstavio se stavu američkih ljekara.

"Znao sam da imamo itekako dobre terapije za takav tumor i ni danas mi nije jasno zašto je Volter Rid odbio takvu terapiju. Predsjedniče, ne dolazi u obzir, ja vam garantujem tri godine života", rekao je Tuđmanu.

Dovodio mu je strane ljekare da ga pregledaju i nagovore ga da počne s hemoterapijom. To je Tuđman na jedvite jade prihvatio. No, otpor je nestao kad je hemoterapija počela da djeluje, tumor se povukao, a on povratio snagu za svakodnevne obaveze. Živio je trostruko duže nego što su mu predvidjeli u Volter Ridu.

Nikson, Ajzenhauer, Regan - liječili se u Volter Ridu

Tadašnji potpredsednik Ričard Nikson liječio se u Volter Ridu od stafilokočne infekcije 19670, a bivši predsjednik Dvajt Ajzenhauer tamo je umro 1969. godine nakon što je bio hospitalizovan devet mjeseci zbog problema sa srcem.

Njegove poslednje riječi bile su: "Želim da idem, Bog me uzeo".

Bivša prva dama Mejmi Ajzenhauer umrla je u Volter Ridu deceniju kasnije.

Mjesto na kojem će biti bolnica izabrao je Frenklin Ruzvelt, arhitekta amater koji je čak nacrtao skicu kako je mislio da bolnica treba da izgleda.

FDR was an amateur architect, drew this 1937 sketch for what is now Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland:

Predsjednik Lindon Džonson pozvao je kamere u svoju bolničku sobu nakon operacije žučne kese 1965. godine. Nakon što su počele da kruže teorije zavjere da se podvrgao drugačijoj proceduri, ponosno je pokazao svoje ožiljke novinarima.

Usred afere Votergejt koja ga je koštala predsednikovanja, Ričard Nikson lečio se u bolnici od virusne pneumonije u julu 1973. godine, prenosi NBC news.

Bela kuća je tada javno objavila Niksonovu temperaturu i snimke rendgena, informacije koje je Trampova Bijela kuća odbila da u subotu pokaže novinarima.

Predsjednik Ronald Regan podvrgnut je operaciji karcinoma u bolnici 1985. Kada je otpušten, ispred bolnice su ga dočekali redovi vojnika i vojni bend.

Doktori su u bolnici operisali i prvu damu Beti Ford 1974. godine - ali je tada ona smatrana pravim spasiocem. Naime, njena transparentnost u vezi s dijagnozom raka dojke i mastektomijom došla je u vrijeme kada su oboje smatrani tabu temama.

Prije dvije godine i prva dama Melanija Tramp operisana je tamo zbog problema sa bubregom.

Puno ranije, 16-godišnji sin bivšeg predsjednika Kalvina Kulidža umro je u bolnici 1924. godine zbog trovanja krvi.