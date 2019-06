Turbulencije na letu Priština - Bazel, povrijeđeno deset osoba

LONDON - Deset osoba je zadobilo lakše povrede usljed jake turbulencije na letu Priština - Bazel.

Na snimku koji je objavio britanski Skaj njuz vidi se jaka turbulencija u avionu, putnici koji udaraju sjedišta, kao i kako iznad njihovih glava ispadaju maske sa kiseonikom.

Prema navodima švajcarskih medija, avion kompanije Boeing kompanije "ALK erlajns" imao je jake turbulencije 20 do 25 minuta prije sletanja, prenosi prištinski portal Gazeta šćip.

To je potvrdila i portparolka aerodroma u Bazelu Vivijen Gaskel koja je rekla da je u avionu bilo oko 121 putnika i da je odmah nakon sletanja oko 20.10 sati 10 osoba odmah prebačeno u bazelsku bolnicu.

This is the moment a flight attendant was thrown to the ceiling of the plane after violent turbulence. Ten people had minor injuries on the flight from Pristina to EuroAirport Basel. For the latest videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/q55fSGl1dQ