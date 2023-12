Turista ubijen kod Ajfelovog tornja, napadač vikao "Alahu Akbar"

PARIZ - Muškarac je smrtno stradao, a još dvoje ljudi je povrijeđeno u terorističkom napadu nožem i čekićem na ulici u centru Pariza.

Francuski ministar unutrašnjih poslova rekao je da je napadač ciljao turiste, nedaleko od Ajfelovog tornja.

Francuska policija uhapsila je radikalnog 25-godišnjeg islamistu koji je u subotu uveče u Parizu ubio njemačkog turistu, a ranio još dvije osobe.

On je nakon hapšenja izjavio da je napad izvršio jer bio zabrinut "zbog stradanja muslimana, posebno u Avganistanu i na palestinskim teritorijama", uz optužbu da je Francuska saučesnik u tome, saopštio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin i naglasio da je napadač tokom hapšenja uzvikivao "Alahu Akbar" (Bog je veliki).

"Ova osoba je bila spremna da ubije još ljudi", rekao je Darmanin tokom konferencije za novinare.

Francusko tužilaštvo za borbu protiv terorizma potvrdilo je da je otvorilo istragu o ovom napadu u kojem je islamski ekstremista nožem jurio nekoliko njemačkih turista, ubio muškarca, a potom čekićem ranio još dvije osobe.

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". One dead and two injured. pic.twitter.com/puhYBn5Kwj