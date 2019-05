Turska: Kupovina "S-400" završena stvar

ANKARA - Turska se ne povlači iz sporazuma sa Rusijom o kupovini raketnog sistema o "S-400" i to je za nju završena stvar, rekao je šef Odjeljenja za komunikacije administracije turskog predsjednika Fahretin Altun.

On je ovo rekao odgovarajući na pisanje njemačkih medija da se Ankara sprema da se povuče iz sporazuma sa Rusijom o kupovini raketnog sistema, strahujući od američkih sankcija.

List "Bild" objavio je juče, pozivajući se na visoko pozicioniranog diplomatu iz Ankare, da moguće američke sankcije, ipak, predstavljaju preveliku prijetnju Turskoj da bi ona nastavila sa procesom kupovine "S-400".

List navodi da su razlozi takve turske odluke ekonomske prirode.

Altun je na Twitteru" odgovorio na pisanje lista.

"Dragi Julijane, vaši izvori nisu dobri. Vjerujte mi, kupovina sistema 'S-400' je gotova stvar", napisao je Altun kao odgovor uredniku "Bilda" Julijanu Repkeu.

Dear Julian, Your sources are mistaken. Take it from me: The S-400 procurement is a done deal. https://t.co/ZgxbvSxroQ