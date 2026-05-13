Turska: Vojna opcija za Hormuz sve ozbiljnija

ANKARA - Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da se na evropskim i regionalnim forumima sve ozbiljnije razgovara o mogućnosti upotrebe sile kako bi se ponovo otvorio Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.

Kako prenosi portal "Turkish Minute", Fidan je upozorio da je situacija oko moreuza postala tema intenzivnih međunarodnih konsultacija usljed straha od dugotrajne blokade i novih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.

Prema njegovim riječima, više država smatra da bi međunarodna intervencija mogla postati neizbježna ukoliko diplomatski napori ne uspiju osigurati slobodan prolaz kroz Ormuz.

Fidan ipak tvrdi da Ankara i dalje podržava političko i diplomatsko rješenje, naglašavajući da bi vojna operacija nosila ogroman rizik za cijeli region Bliskog istoka.

Ormuski moreuz ponovo u centru globalne krize

Ormuski moreuz posljednjih mjeseci postao je jedna od glavnih geopolitičkih tačaka sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

Kroz taj uski pomorski prolaz između Irana i Omana svakodnevno prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine naftom, zbog čega svaki poremećaj odmah utiče na globalne cijene energenata.

Situacija se dodatno pogoršala nakon višenedjeljnih sukoba između Irana i SAD-a, kada je Teheran ograničio prolaz pojedinim brodovima i rasporedio mine u dijelovima moreuza. Iako je kasnije proglašeno primirje, međunarodni brodarski saobraćaj i dalje funkcioniše znatno sporije nego prije izbijanja krize.