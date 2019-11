Turska će vratiti u matične zemlje većinu zarobljenika ID-a do kraja godine

ANKARA - Turska će vratiti u matične zemlje većinu svojih zarobljenika Islamske države do kraja godine, izjavio je turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu za Reuters u utorak, sedmicu dana nakon što su turske vlasti započele s porogramom repatrijacije.

Ankara tvrdi da je zarobila 287 militanata na sjeveroistoku Sirije, gdje je turska vojska pokrenula ofanzivu protiv kurdske milicije YPG u prošlom mjesecu, i zarobila je na stotine sumnjivih džihadista.

Govoreći za Reuters u Ankari, Sojlu je kazao da Turska namjerava da pošalje još šest ili sedam sumnjivih džihadista Islamske države u njihove matične zemlje, među kojim su Irska i Holandija. Turski zvaničnici u kontaktu su s kolegama u tim zemljama, dodao je.

"Broj zarobljenika vraćenih do kraja godine zavisit će od toga koliko bude trebalo vremena za taj proces, posebno za Evropu gdje je proces u toku", kazao je Sojlu.

"Mislim da će veliki dio njih biti u svojim zemljama do kraja godine", kazao je on, dodajući da izvjesne zemlje oduzimanjem državljanstva tim ljudima krše međunarodno pravo.

"One nemaju pravo da ostave svoje građane bez državljanstva. One nemaju takvo pravo. To je razlog zašto održavamo konsultacije s izvjesnim zemljama po tom pitanju, i one ih nakon toga prihvate", kazao je.

Turska ima sporazume o repatrijaciji i izručenju sa zainteresiranim zemljama, ali ih izvještava prije nego što im vraća njihove građane.

Turska je optužila evropske saveznice da su previše spore u prihvatanju svojih deportovanih građana koji su otputovali na Bliski istok kako bi se pridružili Islamskoj državi. U međuvremenu evropske zemlje pokušavaju ubrzati plan izvlačenja hiljada džihadista iz sirijskih zatvora i njihovog slanja u Irak.

Turske evropske saveznice zabrinute su da bi prošlomjesečna turska ofanziva na sjeveroistoku Sirije mogla dovesti do bjekstva sumnjivih pripadnika ID-a i članova njihovih porodica iz zatvora i logora kojima upravlja YPG.

Turska je do sada vratila 10 njemačkih državljana, jednog američkog državljana i jednog sumnjivog britanskog borca. Ankara je saopštila da će osumnjičeni biti deportovani u Irsku, Francusku i u druge, uglavnom evropske zemlje, u narednim danima.