Turska policija suzavcem rastjerivala žene

ISTANBUL - Turska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala više desetina žena koje su se zadržale u centru Istanbula, nastojeći da okupljanjem u nedjelju naveče obilježe Međunarodni dan žena.

Reutersovi novinari su nadomak Trga Taksim vidjeli nekoliko stotina žena koje su isticale transparente i mahale zastavama. Ali policija je formirala kordon, spriječivši ih da uđu u Istiklal, glavnu pješačku ulicu u toj dijelu grada.

S obzirom na to da im prolaz ulicom Istiklal nije dozvoljen, dio okupljenih se razišao.

Guverner Istanbula Ali Jerlikaja odlučio je da zatvori stanicu metroa Taksim i dio sljedeće metro stanice Sishane, upozorivši da će svi putevi koji vode do glavnog trga biti blokirani.

"Svi putevi koje vode do Trga Taksim i ulice Istiklal biće zatvorene, jer ta mjesta, po zakonu nisu klasifikovana kao područja za okupljanje i demonstracije", stoji u saopštenju kancelarije gradonačelnika.

U njemu se kaže i da je vlada dozvolila određene aktivnosti nevladinim organizacijama kako bi obilježile Međunarodni dan žena u gradu, ali skup u ulici Istiklal nije dobio dozvolu gradskih vlasti.

Prošle godine na Međunarodni dan žena policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala veliki broj žena koje su se okupile da bi organizovale marš u centru grada.

Clashes break out between #Istanbul police and activists at #WomensDay march pic.twitter.com/I9GxIdw6cN