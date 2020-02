Turski dron snimljen kako uništava "Pancir"

Odmazda zbog 33 ubijena turska vojnika u Idlibu uslijedila je, između ostalgo, i tako što je uništen "Pancir S-1" snaga sirijskog režima, javlja EHA News.

"Pancir S-1", ruske proizvodnje, koji se koristi za uništavanje različitih vazdušnih ciljeva uništen je dronom koji kontroliše turska vojska, prenosi B92.

"EHA News" piše i da je radar bio aktivan tokom napada bespilotne letjelice, a snimak je završio na društvenim mrežama.

BREAKING: Turkish Armed Drones destroyed Russian-made Pantsir S-1 (Sa-22) Air Defence System of Syrian regime in #Idlib Radars appears to be active during the drone strike. pic.twitter.com/Ixo5oPTl4W