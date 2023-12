Turski poslanik prokleo Izrael pa doživio infarkt (VIDEO)

ANKARA - Turski poslanik dobio je srčani udar za govonicom u parlamentu nakon strastvenog govora protiv Jevreja.

Kamera je zabijležila trenutak kad Hasan Bitmez (53) pada na pod nakon što je tokom govora rekao da će "Izrael doživeti Alahov gnev".

"Možda se možemo sakriti od svoje savjesti, ali ne i od istorije. Izrael će pretrpeti Alahov gnjev", rekao je Bitmez.

Potom je posrnuo i pao na leđa. Hitno je prebačen u bolnicu nakon što mu je pružena masaža srca u sali.

Bitmez je prebačen u gradsku bolnicu Bilkent u Ankari i mediji navode da se nalazi u kritičnom stanju, prenosi Kurir pisanje Dejli mejla.

