Tursku opet zatresao jak zemljotres (VIDEO)

​ELAZIG - Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali.

Epicentar potresa je bio u provinciji Elazig na dubini od 16 kilometara, prenio je portal "Hurriyet".

#Earthquake 25 km S of #Karakoçan (#Turkey) 3 min ago (local time 17:03:58). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via: https://t.co/QMSpuj6Z2H https://t.co/rC0iENuIMx pic.twitter.com/umlxsBJGEV