Tusk: Nema ustupaka, ukoliko većina u parlamentu nije za sporazum

ŠARM EL ŠEIK - Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk upozorio je danas britanskog premijera Terezu Mej da joj lideri EU neće ponuditi ustupke u sporazumu o Brexitu sve dok ne omogući novo glasanje u parlamentu i dokaže da ima podršku većine za određene izmjene trenutnog dogovora.

Tusk je svoj stav iznio Mejovoj tokom razgovora na marginama samita EU i lidera Arapske lige u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeik.

Mejova je nešto ranije obećala da će poslanicima do 12. marta omogućiti glasanje o njenom dogovoru sa Briselom.

Portal "Politiko" navodi da je njena odluka o odgađanju glasanja u parlamentu izazvala negodovanje među privrednicima i u opoziciji, koji su je kritikovali da Britaniju približava do ivice provalije ako ne bude nikakvog dogovora sa EU do 29. marta.

Poslanici britanskog parlamenta su u januaru odbacili dogovor između Mejove i Brisela, a ona je potom obećala da će nastojati da dođe do promjena sporazuma kako bi bio ratifikovan i čime bi se izbjegao "težak Brexit".

"Tokom sedmice u parlamentu neću iznijeti nikakav prijedlog na glasanje, ali ću osigurati da se to desi do 12. marta. Još možemo uz dogovor da napustimo EU 29. marta i to je ono na čemu radimo", istakla je Mejova.

EU odbija da ponovo pokrene razgovore o postignutom sporazumu, mada obje strane nastoje da pronađu mogućnost da uvjere poslanike da "bekstop" neće dovesti do toga da Britanija na neodređeno vrijeme ostane povezana sa evropskim blokom.

Na osnovu "bekstopa" Sjeverna Irska bi, za razliku od drugih dijelova Velike Britanije, nastavila da poštuje određena pravila EU, koja se najviše odnose na standarde hrane i robe.