Tusk: Pozdravili bismo povratak Britanije u EU

BRISEL - Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je danas Britaniju da se predomisli što se tiče napuštanja Evropske unije, ističući da bi Unija pozdravila njen povratak u blok.

"Ako britanska vlada i dalje bude ostala pri odluci da izađe, Brexit će u martu sljedeće godine postati realnost, sa svim negativnim posljedicama", kazao je Tusk.

On je dodao da će se to dogoditi ako ne dođe do "promjene raspoloženja među našim britanskim prijateljima", prenio je AP.

Tusk je citirao britanskog ministra za Brexit Dejvida Dejvisa koji je rekao da "demokratija prestaje da postoji, ako demokratija ne može da promeni mišljenje".

"Mi smo na kontinentu koji nije promijenio mišljenje. Naša srca su prema vama i dalje otvorena", poručio je Tusk.