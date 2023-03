Tužioci signaliziraju: Tramp vjerovatno pred kaznenom prijavom

MENHETN - ​Tužioci s Menhetna signalizirali su Donaldu Trampu da bi se mogao suočiti s kaznenom prijavom u vezi s navodnom ulogom bivšeg predsjednika u tajnim isplatama novca porno zvijezdi Stormi Danijels, izvijestio je "The New York Times", pozivajući se na četiri neimenovana izvora.

Bivšem je predsjedniku Amerike rečeno da se sljedeće sedmice može pojaviti pred velikom porotom na Menhetnu ako želi svjedočiti, pišu novine.

Potparolka okružnog tužioca Menhetna odbila je komentisati.

Advokati koji su zastupali Trampa nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Danijelsova je rekla da je imala seksualnu vezu s bivšim predsjednikom i da je prije predsjedničkih izbora 2016. primila 130.000 američkih dolara u zamjenu za to što nije razgovarala o svom susretu s Trampom, koji negira da se to dogodilo, a 2018. rekao je novinarima da ne zna ništa o isplati porno glumici, prenosi "Asia One".