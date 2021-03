Tvorci Sputnjik V traže javno izvinjenje

MOSKVA - Tvorci Sputnjika V traže javno izvinjenje visoke zvaničnice Evropske agencije za lijekove jer je mogućnost hitnog odobrenja te vakcine uporedila sa ruskim ruletom.

Na zvaničnom Twitter nalogu Sputnika V danas je objavljeno da ti komentari Kriste Virthumer-Hohe otvaraju ozbiljna pitanja o mogućem političkom miješanju u postupak ispitivanja vakcine.

"EMA nije davala takve izjave ni o jednoj drugoj vakcini. Takvi komentari su neprimjereni i podrivaju kredibilitet Agencije i samog postupka ispitivanja", istaknuto je u objavi.

Navedeno je da vakcine i EMA treba da budu izvan i iznad politike.

Agencija Tass prenosi da je Virtumer-Hohe na austrijskom TV kanalu ORF uporedila sa ruskom ruletom mogućnost hitnog odobrenja ruske vakcine protiv koronavirusa u Austriji, kao što je to već učinjeno u Mađarskoj.

EMA je 4. marta najavila početak procesa ekspertize vakcine Sputnjik V, tokom koga će biti ispitana usaglašenost lijeka sa EU standardima u oblasti efikasnosti, bezbjednosti i kvaliteta.

Pojedine zemlje EU već su odobrile upotrebu Sputnjika V, ne čekajući da EMA registracije tu vakcinu. Vakcina je trenutno registrovana u Mađarskoj i Slovačkoj.

Efikasnost Sputnjika V iznosi 91,6 odsto, objavljeno je nedavno u naučnom časopisu The Lancet. Vakcina pruža potpunu zaštitu od teških slučajeva koronavirusa i registrovana je u 46 zemalja, navodi Tass.

S druge strane, "rat" oko vakcina vodi se i na bojnom polju SAD -Rusija, jer je iz Bijele kuće saopšteno da znaju i prate aktivnosti ruskih obavještajnih službi koje podrivaju vakcine američkih proizvođača Pfizer i Moderna.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.