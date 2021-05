Tvrde da je Izrael na Gazu bacio zabranjenu bombu, objavljen snimak

Društvenim mrežama širi se snimak raketiranja pojasa Gaze, a za koji se tvrdi da je dokaz da je Izrael raketirao palestinsku teritoriju fosfornom bombom.

Na snimku objavljenom na Twitteru vide se dva dima na mestu napada, crni i bijeli za kog korisnik te društvene mreže koji je objavio snimak, tvrdi da je dokaz da je Izrael bacio fosfornu bombu koja je zabranjena Ženevskom konvencijom iz 1980.

Autentičnost snimka, kao i tvrdnja o toj vrsti bombe nije potvrđena.

Među svim zapaljivim materijama koje se koriste u zapaljivoj municiji, bijeli fosfor zauzima posebno mjesto.

To se dešava zbog njegovih jedinstvenih hemijskih svojstava i prije svega zbog temperature sagorijevanja koja dostiže 800-1.000 stepeni Celzijusa.

They are using phosphorus bombs on civilians in Gaza! It's incendiary on the skin, it causes Serious burns that may reach the bone (Third degree burns), burns of the respiratory tract and mucous membranes. #Israel_uses_phosphorous_bombs #Gaza_Under_Attack https://t.co/IV8oq3lG0s