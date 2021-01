Twitter i Facebook zaključali Trampove naloge

Američki predsjednik ne može direktno da se obraća pratiocima jer je menadžment društvenih mreža procijenio da je svojim objavama podsticao nasilje u Vašingtonu.

Tviter nalog još uvijek aktuelnog predsjednika SAD sa 88 miliona pratilaca zaključan je na 12 sati zbog nekoliko objava koje su ocijenjene kao neprimjerene i podsticanje na nasilje, uz upozorenje da bi zabrana mogla biti i trajna ukoliko Tramp ne izbriše sporne tvitove.

Trampov nalog na Fejsbuku sa 35 miliona pratilaca zaključan je na 24 sata, a i Instagram je najavio sličnu odluku.

Ove odluke donijete su poslije brojnih kritika javnosti da američki predsjednik zloupotrebljava društvene medije za širenje dezinformacija i pozivanje pristalica da spriječe legalnu proceduru transfera vlasti u SAD poslije izbora.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM