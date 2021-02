U Atini stupile na snagu restriktivnije mjere

ATINA - Od jutros u šest časova stupile su na snagu nove restriktivnije mjere u oblasti Atike, šireg regiona Atine, što znači strogi karantin u trajanju od 17 dana koji je premijer Grčke Kirijakos Micotakis najavio u video poruci prije dva dana, prenosi MIA.

Radnje, frizerski i kozmetički saloni od danas su potpuno zatvorene i ukida se usluga "click away" koja je omogućavala građanima te zemlje da naruče i preuzmu neophodne proizvode ili da zakažu termin za odlazak u prodavnicu.

Osnovne i srednje škole u Atini se vraćaju onlajn nastavi, a zatvorene će biti i vrtići.

Policijski čas i dalje je na snazi od 21 časova od ponedeljak do petak, a tokom vikenda od 18 časova, te građani mogu da se kreću samo uz prethodno poslatu sms poruku.

Liturgije u crkvama će biti bez prisustva vjernika, a na svadbama, sahranama će biti dozvoljeno prisustvo samo do devet lica.

Ugostiteljski objekti su u cjelosti zatvoreni već tri mjeseca, a kao i do sada će moći samo da dostavljaju hranu putem usluge "take away".

Radiće samo supermarketi, radnje za hranu, apoteke, radnje za kućne ljubimce, benzinske pumpe, servisi za automobile, kao i centri za tehničku kontrolu automobila.

Izuzetak postoji za cvjećare koje će raditi narednog vikenda 13. i 14. februara.

U državnom sektoru 50 odsto zaposlenih će raditi od kuće, dok je u privatnom sektoru obavezan rad od kuće za što je više moguće zaposlenih.

U automobilima i taksi prevozu dozvoljene su vožnje najviše dvije osobe.

Od danas pa do 28. februara, dok su na snazi ove restriktivnije mjere, biće pojačana i kontrola za poštovanje ovih mjera.