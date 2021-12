U Austriji samo tri pokrajine se potpuno otvaraju 12. decembra

BEČ - Samo tri austrijske pokrajine potpuno će ukinuti lokdaun za vakcinisane i izliječene od 12. decembra, proizilazi iz današnjeg sastanka austrijske vlade i guvernera pokrajina.

Tako su Burgenland, Tirol i Forarlberg najavile da će od nedjelje povratiti u potpunosti normalan život za vakcinisane i izliječene građane.

U Donjoj Austriji, Salcburgu i Štajerskoj, gastronomija i hoteljerstvo moći će da otvori tek od 17. decembra.

Do tog dana Gornja Austrija ostaje u potpunom lokdaunu.

U Beču gastronomija i hoteljerstvo mogu se otvoriti tek od 20. decembra.

Na sastanku su utvrđeni osnovni standardi otvaranja, kazao je kancelar Karl Nehamer.

On je ukazao da pokrajine mogu usvojiti oštrije mjere, ako za to postoji potreba, dodajući da je to Beč već učinio.

Za sada jedino Koruška nije odlučila šta će učiniti od 12. decembra, kada se prekida lokdaun koji je naložila savezna vlada.

"Oosnovni standardi" otvaranja, koje je odredila austrijska vlada, dozvoljavaju ponovni rad trgovcima, uslužnim djelatnostima kao što su frizeri, gastronomi, turizam, kultura i sport, ali samo za vakcinisane i izliječene.

U te objekte mogu ući samo osobe sa "2G" sertifikatom, ali uz nošenje maske.

Gastronomiji je dozvoljen rad do najkasnije 23 sati, a noćna gastronomija ostaje zatvorena, saopštio je ministar zdravlja Volfgang Mikštajn.

Kulturne ustanove, u zatvorenom, mogu od ponedjeljka primiti do 2.000 ljudi, a na otvorenom do 4.000, ali samo ako postoje mjesta za sjedenje.

U zatvorenom prostoru moraju se nositi FFP2 maske.

Kada je riječ o sportu za korišćenje sportskih objekata, bilo na otvorenom, bilo na zatvorneom potreban je "2G" dokaz, a maska se ne mora nositi prilikom bavljenja sportom.

To se tiče prije svega fitnes studija.

Vlada je najavila i pooštravanje kontrola, a gastronomima i trgovcima je zaprećeno, u slučaju kršenja epidemioloških mjera, vraćanje finansijske korona pomoći koju su dobili, najavio je kancelar Nehamer.

"Lokdaunom smo povukli ručnu i sada se treba obazrivo otvoriti", objasnio je Mikštajn.

On je, ujedno, pozvao Slobodarsku partiju Austrije (FPO) da prestane sa širenjem lažnih vijesti o vakcijaciji, rekavši da je to opasno i da predstavlja napad na demokratiju.

Što se nevakcinisanih tiče, oni i poslije 12. decembra ostaju u lokdaunu, iz kojeg se mogu osloboditi širokom ponudom vakcinacije, poručio je Nehamer.

Ukazao je da za sada nije dogovoreno do kada ostaje na snazi lokdaun za nevakcinisane.

Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig rekao je da pandemija još nije završena i da se Beč odlučio za oprezan put postepenog otvaranja.