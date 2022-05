U Austriji se čuju glasovi o pristupanju u NATO

​BEČ - Nakon odluke Finske i Švedske o pristupanju u NATO i u Austriji se čuju glasovi za učlanjenje u taj vojni savez.

Poslanik Neos-a Helmut Brandšteter poručuje da bi predsjednik Austrije Aleksander van der Belen trebalo da uči od Finaca.

"On treba da sasluša kako je proces diskusije doveo do pristupanju NATO. Ne kao kod nas gdje kancelar takvu debatu guši", rekao je on za dnevnik "Esterajh".

Brandšteter smatra da debata o pristupanju NATO-u u Austriji treba da bude vođena otvoreno bez zadatog rezultata.

"Sada je potrebna nova bezbjednosna doktrina za Austriju. Članstvo u NATO mogao bi da bude dio takve nove bezbjednosne strukture", rekao je on.