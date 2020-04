U Belgiji više otpuštenih nego novih pacijenata u bolnicama

BRISEL - U posljednja 24 sata broj pacijenata otpuštenih iz bolnica u Belgiji premašio je broj novih koji su primljeni, prenosi Tass.

Iz belgijskog Ministarstva zdravlja saopšteno je da su u posljednja 24 sata 524 pacijenta otpuštena iz bolnica, dok je novih pacijenata primljenih na bolničko liječenje bilo 487.

U toku prethodnog dana zabilježeno je 1.209 novih slučajeva zaraze virusom korona, dok je još 205 ljudi umrlo, ukupno 2.240 do sada.

Belgija je 14. marta uvela mjere karantina do 5. aprila. Krajem mjeseca odlučeno je da će ove mjere biti na snazi do 19. aprila, uz mogućnost produžetka do 3. maja.