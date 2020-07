U Berlinu uhapšen serijski silovatelj iz Srbije

Berlinska policija uhapsila je osobu koja se sumnjiči za seriju silovanja izvršenih u samo mjesec dana. Mediji javljaju da je riječ o državljaninu Srbije.

Kako piše "Deutsche Welle", prvo silovanje se dogodilo prije mjesec dana. A onda je, kako se sumnja, uhapšeni za samo 31 dan u Berlinu i okolini navodno napao sedam žena od kojih je pet silovao. Osmu žrtvu je, prema sumnjama, silovao juče u Potsdamu, nakon čega je uhapšen.

"Nakon još jednog silovanja u području Potsdama, večeras su policajci uspjeli uhititi 30-godišnjeg muškarca, koji je, prema trenutnim saznanjima, traženi serijski zločinac", objavio je berlinski državni tužilac sinoć na Twitteru.

Prema navodima policije radi se o 30-godišnjaku sa srpskim pasošom koji je u periodu od 12. juna do sinoć (14. 7.) napadao i silovao žene. Muškarac je osumnjičen za pet silovanja i pokušaje silovanja uglavnom u šumama u Berlinu i okolini. Jučerašnja žrtva je džogirala šumskom stazom kada joj je počinilac prišao i pitao za put. Ubrzo nakon toga, navodi se, nasilnik ju je savladao i silovao.

"Sada nam je mnogo lakše. U posljednje vrijeme smo se uvijek kretale zajedno jer smo znale da se ovdje dogodilo silovanje. Nismo išle same trčati, niti smo se vozile same, niti smo naveče izlazile same", govori prolaznica u mjestu Klajnmaknov, u kojem je počinilac uhapšen, u razgovoru za njemačku televiziju RTL.

Policija je još prošle srijede (8. 7.) objavila snimak osumnjičenog, koji je policiji poznat i zbog drugih delikata. Na temelju tog snimka u roku nekoliko dana zaprimljeno je oko 300 informacija o počiniocu, prenosi "RTL".

Kada je 28. juna počinilac napao ženu u mjestu Klajnmaknoc, policija je zaključila da se radi o serijskom silovatelju. Tri sata je zlostavljao svoju žrtvu, a tek potom je pustio i pobjegao. Uz pomoć žrtve policija je tada izradila foto-robot uz pomoć kojeg je počinilac identifikovan na nadzornim kamerama.

U sinoćnjem hapšenju učestvovalo je oko 50 policajaca i najmanje osam vozila, prenosi bulevarski berlinski medij BZ.