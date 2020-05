U Berlinu uhapšeno 60 demonstranata protiv mjera

BERLIN - Berlinska policija uhapsila je danas oko 60 učesnika demonstranacija protiv ograničenja zbog pandemije virusa korona, javio je njemački list "Tagesspiegel".

Rojters prenosi da su demonstranti prekršili zvanične mjere uvedene da bi se virus držao pod kontrolom, a neki su napali i policijske službenike, navodi list pozivajući se na portparola policije.

Dvojica policajca su lakše povrijeđeni, dodaje list.

Protesti protiv mjera kancelarke Angele Merkel postaju sve glasniji i demonstranti su treći vikend zaredom napunili ulice njemačke prestonice.

Meanwhile in Germany! Many demonstrations also today, this is from Berlin. #WWG1WGA #WWG1WGAWORLWIDE #QAnonsWorldwide #QAnonGermany https://t.co/Fudespomo4