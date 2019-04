U Čikagu nakon 100 godina pao snijeg u aprilu

U Čikagu je pao snijeg, prvi put u ovo doba poslije stotinu godina, a snježne padavine očekuju se i narednih dana, piše "Dailly Mail".

U Čikagu je juče palo 25 centimetara snijega, a meteorolozi za naredne dane najavljuju da će u Minesoti, Ajovi, južnim dijelovima Viskonsina i sjevernog Ilinoisa pasti 30 centimetara.

Zbog snježnih padavina i kiše otkazano je više od 700 letova s međunarodnog aerodroma u Čikagu, kao i neki sportski događaji.

Meteorolozi navode da je snijeg u Čikagu posljednji put u ovo doba godine pao 1910., a prije toga u maju 1907. i 1889. godine.

The #snow is coming down pretty heavy. Thank goodness it’s not sticking #Chicago pic.twitter.com/VHEL3bdcqq