U Epstajnovoj kući pronađen Klintonov portret na kojem je u haljini

Dok se slučaj Džefrija Epstajna odmotava, u javnost izlazi sve više nevjerovatnih detalja iz života zloglasnog američkog milijardera.

Epstajn je tokom burnog života razvio mrežu uticajnih i moćnih prijatelja, poput Bila Klintona, Donalda Trampa i Bila Gejtsa. U jednom od svjedočenja koja su se ovih dana pojavila, navodi se da se u Epstajnovoj vili na Menhetnu, između ostalog, nalazi i veoma neobičan portret Bila Klintona.

Na slici je bivši američki predsjednik obučen u žensku haljinu i cipele sa štiklama, piše "Daily Mirror".

Pretpostavlja se da se stolica u kojoj Klinton na slici sjedi nalazi u Ovalnom kabinetu u Bijeloj kući, jer se vidi dio grba predsjednika i prepoznatljivog plavog tepiha.

Iako neki mediji spekulišu da je haljina referenca na Moniku Levinski, ona zapravo podsjeća na haljinu koju je Hilari Klinton nosila na prijemu u Centru Kenedi 2009. godine.

Slika pod nazivom "Parsing Bill" pripisuje se australijsko-američkoj umjetnici Petrini Rajan Klajd.

"To je apsolutno Bil Klinton. Bilo je šokantno, to je definitivno njegova slika. Bila je to veoma provokativna, seksualna slika. Nosio je visoke potpetice i plavu haljinu, a ruka mu je bila u čudnom položaju", rekao je anonimni svjedok.

Epstajn, koji je bio optužen za zlostavljanje djevojčica, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u Njujorku.

A portrait of @BillClinton sporting Monica Lewinsky's blue dress and red heels in the Oval Office, was found in #JeffreyEpstien 's "Pedo Mansion" pic.twitter.com/Dbtz7cK4yZ — Jared Wenzelburger (@ThePhotoJay) August 14, 2019

(Kurir)