U Filadelfiji zaplijenjeno 16,5 tona kokaina, vrijedan 750 miliona $

FILADELFIJA - Američke federalne vlasti zaplijenile su u luci Filadelfije 16,5 tona kokaina čija je ulična vrijednost procjenjena na 750 miliona dolara, javlja NBC pozivajući se na izvore iz lokalne policije.

Navodi se da je droga, smještena u sedam brodskih kontejnera, otkrivena kasno sinoć.

Istražioci vjeruju da je kokain utovaren na teretni brod "MSC Gajan" na Bahamima ili nakon što je plovilo napustio luku na tim ostrvima.

Navodi se da je taj brod u SAD stigao iz Čilea, preko Paname i Bahama.

BREAKING NEWS 16.5 tons of cocaine has an approximate street value of over 1 billion. @ICEgov @CBPMidAtlantic @PhillyPolice @USCG https://t.co/GoY2bz4LlE