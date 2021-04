U Floridi uništene hiljade respiratora kakve je u BiH uvezla "Srebrena malina"

Prije samo nekoliko dana u američkoj državi Floridi uništen je veliki broj kineskih respiratora ACM812A, u Bosni i Hercegovini poznatijih kao respiratori koje je uvezla firma "Srebrena malina", a zbog koje je kasnije nastala cijela afera, zbog čega je pokrenut i sudski proces.

Ovi respiratori su u Floridi uništeni jer nisu na američkoj listi odobrenih medicinskih aparata za hitnu upotrebu.

Video uništavanja respiratora ACM812A, koje proizvodi kineska kompanija "Aerospace Changfeng", identičnih koje je kupila i Vlada FBiH preko firme "Srebrena malina", snimljen je prošle sedmice u Majamiju dok su istovarani na odlagalište otpada u Saut Dejdu. Mještane su zapanjile palete potpuno novih respiratora koji su bačeni u smeće, među dušeke, gume i ostalo smeće.

"Pozdrav sa deponije Saut Dejd, gdje su bačeni i uništeni milioni dolara u vidu potpuno novih medicinskim ventilatora...", rekla je novinarka Glena Milberg koja je izvještavala o ovom slučaju.

Na snimku su prikazani respiratori vrijedni milione dolara, a mještanin koji je napravio snimak kazao je da su bačene hiljade i hiljade medicinskih aparata, što mu je privuklo pažnju.

Novinarima "Local 10 News" rečeno je da se radi o aparatima proizvođača "Beijing Aerospace Changfeng Ltd." iz Pekinga, a prema informacijama do kojih su došli cijena jednog uređaja je iznosila 26 hiljada dolara (oko 42.000 KM) tokom najveće potrebe za respiratorima prošlog proljeća.

Hello from South Dade Landfill, where $millions in brand-new medical ventilators were dumped & destroyed.... infuriating some who know the need for the most serious #covid19 patients. It’s here On video (*salty language alert*). Also, threading what we’ve learned@WPLGLocal10 pic.twitter.com/kfsvDIObkC