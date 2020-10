U Francuskoj pucano na pravoslavnog sveštenika dok je zatvarao crkvu

LION - Pravoslavni svestenik ranjen je danas iz vatrenog oružja ispred grčke crkve u Lionu, a napadač je pobjegao, rekao je policijski izvor.

Sveštenik je pogođen u stomak dva puta dok je zatvarao crkvu i pomoć mu je pružena na licu mjesta zbog rana opasnih po život, prenosi Rojters.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je upozorenje na svom Tviter nalogu da je u Lionu došlo do incidenta i da su snage bezbjednosti na mjestu događaja.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2