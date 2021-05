U Gazi uništena jedina laboratorija za testiranje na virus korona

GAZA - Sukobi Izraela i Palestine danima su sve žešći, a u jednom od napada na Pojas Gaza izraelske snage uništile su jedinu laboratoriju za testiranje na virus korona.

Kako navodi "Guardian", u napadu je takođe oštećena kancelarija katarskog Crvenog krsta.

Prema pisanju medija, procenat pozitivnih na virus korona jedan je od najvećih u svijetu, odnosno čak 28 odsto.

Bolnice u Gazi, teritoriji koja se nalazi pod izraelskom blokadom skoro 15 godina, pretrpane su kovid pacijentima, prenosi "B92".

SZO je saopštila da je prema najnovijim podacima registrovano 589.000 novozaraženih virusom korona.

#BREAKING MOH Announces stopping the only central laboratory for examining the Coronavirus in #Gaza after being bombed by israeli warplanes today #GazaUnderAttack pic.twitter.com/DzKLrungNV