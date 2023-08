U Grčkoj bukti najveći požar u istoriji EU (VIDEO)

DADIJU - Grčka je suočena s "najvećim dosad zabilježenim požarom na području Evropske unije", rekao je potparol Evropske komisije istakavši da 27 članica EU trenutno mobilizuje gotovo polovinu zajedničkih vazdušnih evropskih snaga kako bi joj pomoglo.

U pomoć Grčkoj poslano je jedanaest aviona i jedan helikopter iz evropske flote. Vatrena stihija zahvatila je Nacionalni park Dadiju na sjeveroistoku zemlje. Tamo je poslano i 407 vatrogasaca, rekao je potparol EK, Balazs Ujvari.

Grčka je u avgustu drugi put ovog ljeta aktivirala Mehanizam EU za civilnu zaštitu, a EU joj je rasporedila 11 vatrogasnih aviona sistema rescEU iz Hrvatske, Francuske, Njemačke, Španije, Švedske i s Kipra, helikopter Blackhawk iz Češke, 407 vatrogasaca i 62 vozila iz Bugarske, Kipra, Češke, Francuske, Rumunije, Slovačke i Srbije.

Grčki se vatrogasci već jedanaesti dan bore s požarom koji hara nacionalnim parkom, a poznat je kao stanište brojnih rijetkih ptica grabljivica. Vatra, koja se proteže frontom od gotovo 10 kilometara, "još uvijek je izvan kontrole", rekao je jedan od vatrogasnih potparola za "AFP".

Grčku su ovog ljeta poharali brojni požari, a vlasti ih pripisuju klimatskim promjenama. EU raspolaže flotom od 24 aviona i četiri helikoptera. Oformile su je države članice za gašenje požara u zemljama Unije i u susjednim zemljama.

Evropska unija radi na stvaranju autonomne vazdušne eskadrile koji sama finansira, a čini je 12 aviona koji će biti u potpunosti operativni do 2030. godine s obzirom na to da su, kako je istakeo Ujvari, "požari sve razorniji", navodi "Index".

BREAKING: Current Greece fire is the biggest wildfire ever recorded in the European Union. pic.twitter.com/CZ8zo7oC1f