U Grčkoj se srušio avion koji je poletio iz Srbije, mediji: Prevozio opasne materije

ATINA - Avion koji se sinoć nešto oko 23 časa srušio kod grada Kavala na sjeveru Grčke, je ukrajinski Antonov An-12BK. Avion je poletio iz Niša za Aman, a prema pisanjima grčkih medija u avionu se nalazilo 12 tona "opasnih materija". Prema prvim informacijama, svih osam članova posade je poginulo.

Kao se navodi na Twitteru, u pitanju je avion ukrajinske kompanije "Meridijan".

Reports of an Antonov #cargo aircraft carrying weapons for #Ukraine, has crashed in the north of #Greece near the city of #Kavala.