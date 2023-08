U Grčkoj šumski požar spalio područje veće od Njujorka (VIDEO)

ALEKSANDROPOLIS - Šumski požar koji već 11 dana gori u sjeveroistočnoj Grčkoj i u čijem gašenju učestvuju vatrogasci iz pet zemalja uništio je područje veće od Njujorka, saopštila je u utorak Služba praćenja klimatskih promjena programa Kopernik (C3S).

Uslijed jakih vjetrova i visokih temperatura, požar koji je izbio nedaleko od grada Aleksandropolisa brzo se proširio područjem Evros i usmrtio prošle sedmice najmanje 20 ljudi.

Taj najsmrtonosniji požar u Evropi ovog ljeta pretvorio je velika područja bujnog zelenila u spaljenu zemlju te uništio brojne kuće.

C3S je na Twitteru objavio da je požar uništio najmanje 808.7 kvadratnih kilometara zemljišta, više of grada Njujorka s površinom od 778.2 kvadratnih kilometra.

A wildfire burning in northeastern Greece for 11 days has destroyed an area larger than New York City, the European Union-backed Copernicus Climate Change Service said, as firefighters from five countries battled to contain the flames https://t.co/XcYWo5ctc9 pic.twitter.com/bWRfNIr9bw