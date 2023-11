U Hamasovim tunelima pronađeno potpuno nepoznato oružje (VIDEO)

GAZA - Dok su gađali podzemnu infrastrukturu vojno-političke organizacije Hamas, izraelski vojnici navodno su otkrili novo, nikad prije viđeno oružje koje su koristili militanti, piše Newsweek.

IDF je navodno otkrio "sredstva ratovanja nepoznata sigurnosnom sistemu", uključujući nove rakete koje su inženjerske snage IDF-a pronašle u laboratorijima u Gazi.

IDF za Newsweek nije želio komentarisati ‘specifične operativne sposobnosti‘.

Borbe su eskalirale na Bliskom istoku prošloga mjeseca nakon iznenadnog i krvavog napada Hamasa 7. oktobraa u pogranični pojas. Izrael je odgovorio pokretanjem dosad najžešćih napada na Pojas Gaze, a istoga dana premijer Benjamin Netanijahu je objavio rat.

Portparol IDF-a rekao je u srijedu da su vojnici 460. brigade locirali i uništili nekoliko tunela koji pripadaju Hamasu.

Takođe je otkriveno da su tokom nedavne akcije na lokaciji za obuku Hamasa, navodno direktno ispod, otkriveni tuneli. Nakon što su ih razotkrili, vojnici su uništili okna. Vjeruju da su u njima bili smješteni brojni Hamasovi militanti koji su se pripremali za duži boravak pod zemljom jer su u njima pronašli dodatne zalihe vode i kisika.

Navodno žele ostati pod zemljom jer nemaju vojna sredstava za borbe na kopnu.

IPBC, izraelski javni TV servis, tvrdi da IDF koristi tešku mehanizaciju za infiltraciju u tunele, a zatim ih uništava hakerskim uređajima i eksplozivima.

IDF je stavio u fokus podzemne tunele jer ih borci Hamasa koriste kako bi došli do različitih skladišta oružja.

U srijedu je TV mreža Channel TV u Izraelu izvijestila da je IDF mobilizovao cijeli svoj inženjerijski korpus, uključujući rezerve, za rat koji se odvija u Gazi. Snage IDF-a tvrde da su do sada uništile 130 tunela i namjeravaju nastaviti sljedećih dana, a neki vojnici potencijalno će ući u tunele ako bude potrebno.

Video koji je objavio Channel 13 na X-u prikazuje uništavanje navodnih tunela Hamasa u blizini škola u sjevernom djelu Pojasa Gaze.

IDF je u srijedu otkrio da su izraelski padobranci otkrili odvojeni podzemni tunel u blizini zabavnog parka, koji su takođe uništili.

Hamas navodno upravlja s više od 460 kilometara mreže tunela u enklavi koja je izgrađena tokom decenija, kako tvrdi CNBC. Mnogi se nalaze na dubini od 30 metara pod zemljom.

"Podzemni tuneli su povezani s bolnicama i školama", ustvrdio je u utorak izraelski ministar obrane Yoav Gallant.

" Imaju sobe za komunikaciju, skladišta municije, mjesta za boravak i sve drugo što im služi kao teroristička baza za nanošenje štete građanima Države Izrael i vojnicima IDF-a. Nastojimo uništiti tu njihovu sposobnost. Naše snage sa sjevera i juga im se približavaju, rekao je.

Newsweek navodikako je Telegraph ranije izvijestio da je IDF testirao hemijske ‘spužvaste bombe‘ za infiltraciju u sisteme tunela. Ne sadrže eksploziv, ali se koriste za pečatiranje rupa ili ulaza u tunele iz kojih bi borci mogli izaći.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground. 130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2