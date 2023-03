U Istanbulu iščekuju novi razorni zemljotres

Mnoge zgrade imaju karakterističan dizajn zbog kog lakše mogu da se sruše ako su pod pritiskom tokom zemljotresa

Pukotina u zidu spavaće sobe Mesuta Mutaliboglua je nakon razornih zemljotresa koji su prošlog mjeseca pogodili Tursku, toliko široka da u nju može da stavi ključ od automobila.

Zbog toga se on i njegova porodica iseljavaju iz stana u kome su živjeli poslednjih 15 godina. Cijela zgrada je nakon zemljotresa ozbiljno ugrožena i prijeti joj da se sruši, piše BBC.

Iako Istanbul nije bio u blizini epicentra, strah među građanima raste.

Dva snažna zemljotresa na jugu Turske koja su odnijela skoro 50.000 života donijela su novu brigu njenom najvećem gradu. Ovaj grad u kom živi 15 miliona ljudi, nalazi se na sjevernoanadolijskoj liniji rasjeda, a stručnjaci predviđaju da će taj dio pogoditi veliki zemljotres prije 2030. godine.

Oko 70 odsto zgrada izgrađeno je prije promjene zakona koji su nametnuli strože standarde u gradnji 1999. godine, pa se one smatraju potencijalno nebezbjednim. Tri mjeseca ranije, studija je pokazala da bi taj zemljotres mogao da ubije do 90.000 ljudi.

Kako bi izbjegli ovakav scenario vlasti pokušavaju da učine sve kako bi se pripremili za novi potres.

Mesut nažalost jako dobro zna kakva razaranja može da izazove zemljotres.

Upravo se vratio iz epicentra u južnom gradu Kahramanmarasu, gdje je izgubio rođake.

"To se dogodilo u 04.17 ujutru, javio se rođak i svi smo se probudili vrišteći. To je užasna situacija. Nismo mogli da stignemo do Kahramanmarasa tri dana zbog snega, a kada smo stigli do ruševina bilo je tako teško. Ne mogu to da opišem. Nadam se da Bog neće dozvoliti da bilo ko doživi ovo", rekao je on kroz suze. Kada se Mesut vratio u Istanbul, u stanu su mu isključili struju i vodu.

"Opština nam je poslala pismeno upozorenje o tome, ali situacija se nije riješila zbog komšija. Znali smo da će nam biti isključene komunalije i bili smo spremni da odemo odavde, ali se onda dogodio zemljotres.i sve je postalo ruševina", kaže on.

Od zemljotresa na jugu, opštini Istanbul je stiglo više od 100.000 novih prijava za provjeru bezbjednosti zgrada.

Lista čekanja konstantno raste.

Još jedan problem je i što je nadoknada za pomoć onima koji treba da se isele iz loših zgrada niska. Ne postoje zvanični brojevi koji pokazuju koliko zgrada nije prošlo test.

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu obećao je bolju obuku za spasilačke timove i pripremu privremenih skloništa u kojima bi moglo da se smesti do 4,5 miliona ljudi nakon zemljotresa. Međutim, mnogi se plaše da to još uvek nije dovoljno.

Ukoliko prošetate nekom ulicom u Istanbulu, biće vam jasno zašto je to tako.

Mnoge zgrade imaju karakterističan dizajn zbog kog lakše mogu da se sruše ako su pod pritiskom tokom zemljotresa.

Kada je zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihteru pogodio Istanbul 2019. godine, jedna zgrada je bila toliko oštećena da je morala da bude srušena.

"Dobar kvalitet betona je od vitalnog značaja, a arhitektura je ključna. Ovde imamo neke prepuste. Kod ove vrste zgrada imamo slabe ili meke spratove. Ima i kratkih stubova, to su zapravo svi građevinski problemi", objašnjava on.

Svaki od tih kratkih stubova slabi zgradu pri dnu, pa je zato mnogo teže da izdrži pritisak zbog zemljotresa. Kratki stubovi nemaju dovoljnu dužinu u odnosu na njihov prečnik.

Oni se mogu obaviti bezbjedno, ističe dr Atasever, ali samo ako je u dizajn uloženo racionalno planiranje. U starim zgradama, to je retkost.

Preko noći, zemljotresi i posljedice koje oni nose sa sobom uticali su na ekonomsku krizu u Turskoj. Mnogi nisu zadovoljni kako se aktuelna vlada ponijela nakon katastrofe, a takođe i kako se nosi sa aktuelnom krizom. Na kraju, jedno je jasno, zemljotresi u Turskoj nisu samo fizički, već su i politički.