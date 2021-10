U Italiji obavezne kovid propusnice na radnim mjestima

Zelena propusnica je od danas obavezna na svim radnim mjestima u Italiji, kazna ako je zaposleni nema ide i do 1.500 evra, a strahuje se da bi to najviše moglo da ima posljedica na radnike u transportu i u lukama, gdje su stope vakcinacije protiv kovida relativno niske.

Dok je 46 miliona Italijana starijih od 12 godina, što je više od 85 odsto, primilo najmanje jednu vakcinu, procjenjuje se da je oko 2,5 miliona italijanskih radnika još nevakcinisano, prenosi Bi-Bi-Si.

Zelena propusnica do sada je bila obavezna u zatvorenim javnim prostorima, kao i u školama i za putovanja, a od danas to važi i za sve zaposlene u privatnom i javnom sektoru, kao i za one koji rade od kuće.

U slučaju da neko od zaposlenih ne dolazi na posao, jer nema propusnicu, to će se smatrati neopravdanim odsustvom, i taj zaposleni će ostati bez plate, iako nije predviđena disciplinska mera i osoba ne može biti otpuštena.

Predviđene su i kazne od 500 do 1.500 evra, ukoliko zaposleni dođu na posao bez tog dokumenta.

Očekuje se veliki pritisak na apoteke i ostala mjesta na kojima je moguće testiranje za dobijanje zelene propusnice, koje su već krenuli sa obezbjeđivanjem potrebnih zaliha testova.

Da bi dobili zelenu propusnicu Italijani moraju da budu vakcinisani bar jednom dozom vakcine ili da su preboleli kovid u posljednjih šest mjeseci, a još jedan od uslova je i da su testirani negativno na svakih 48 sati.

Odluka o obaveznoj zelenoj propusnici je generalno gledano popularna, pošto dvije trećine Italijana smatra da je ona potrebna, prema ovonedeljnom istraživanju Ipsosa.

Međutim, ona ima i protivnike, pa su tako, nakon nereda u Rimu i Milanu prošle subote, u kojoj su se sukobili protivnici uvođenja kovid propusnica sa pripadnicima policije i kada je uhapšeno 12 osoba, a oko 30 povrijeđeno, za danas najavljene nove demonstracije.

U luci Trst na sjeveru Јadrana, gdje je samo 40 odsto od 950 radnika vakcinisano, prijeti štrajk i prekid u snabdijevanju, to su najavile i kamiondžije, a postoje upozorenja o smetnjama i u javnom prevozu u industrijskom centru Milanu.

Radnici pristaništa u Trstu ponudili su da otkažu štrajk ako vlasti odlože obaveznu primjenu propusnice do kraja oktobra, ali je vlada to odbila.