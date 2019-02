U Kaliforniji poplavljeno 2.000 stanova, hiljade ljudi odsječeno

SAN FRANCISKO - Nabujala rijeka u Sjevernoj Kaliforniji potopila je oko 2.000 stanova u srijedu u čuvenoj vinorodnoj dolini, a stanovništvo blokirala.

Rijeka Rusian poplavila je obale, a sjeverno od San Franciska naređena je evakuaciju 3.600 ljudi, objavile su lokalne vlasti, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Stanovnici se kreću u čamcima što pokazuje da ipak nisu svi napustili grad, prenosi Hina.

Gernevil, koji ima više od 4.500 ljudi najveće je mjesto u poplavljenoj zoni, odsječeno je od svijeta zbog poplavljenih saobraćajnica, objavile su vlasti.

Rijeka je narasla za 13,7 metara i očekuje se da će vodostaj padati do kraja četvrtka.

Ovo su najgore poplave od 1995. godine, kada je ta rijeka narasla za 14,6 metara, rekla je meteorolog Karolina Volburn.

