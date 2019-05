U Kaliforniji se srušio F-16

RIVERSAJD - Lovac F-16 srušio se danas u skaldište nedaleko od vazdušne rezervne baze Marč u južnoj Kaliforniji, saopštile su lokalne vlasti.

Kako javlja AP, pilot je uspio da se katapultira prije nego što je avion udario u zgradu, i nije povrijeđen.

Televizijski snimci pokazuju veliku rupu na krovu zgrade istočno od Los Anđelesa.

Kako su naveli zvaničnici, avion pripada Nacionalnoj gardi.

Međudržavni auto-put 215 nedaleko od baze bio je zatvoren u oba smjera.

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM