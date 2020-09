U Kopru izložena spaljena drvena statua Melanije Tramp

Danas je u umjetničkoj galeriji u slovenačkom primorskom gradu Kopru izložena spaljena drvena statua prve dame SAD Melanije Trump rođene u Sloveniji, za koju umjetnik kaže da predstavlja napetost u Sjedinjenim Državama.

Statuu su zapalili nepoznati počinioci dok je bila izložena na otvorenom prostoru u blizini njenog rodnog mjesta Sevnica i to 4. jula, koji je u Sjedinjenim Državama Dan nezavisnosti, prenosi AP.

"Taj predmet (spaljena statua) na neki način predstavlja vizuelni prikaz političkih tenzija koje eskaliraju u mojoj zemlji, ali ne samo u mojoj zemlji", rekao je američki umjetnik iz Berlina Bred Dauni.

Dauni je rekao da je statua zapaljena u vrijeme kada su u SAD brojne statue kolonijalista uništene kao dio protesta "Crni životi su važni".

Melanija Tramp rođena je u Sloveniji 1970. godine.

A burnt wooden statue of Melania Trump will be displayed at an art gallery in the Slovenian seaside town of Koper, according to a reporthttps://t.co/XOkn8vEhqR