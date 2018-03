U Londonu pronađen mrtav Nikolaj Gluškov

LONDON - Nikolaj Gluškov, blizak saradnik pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog, pronađen je mrtav u svom stanu u Londonu, piše list "The Guardian".

Nikolaja Gluškova (68) pronašli su njegova porodica i prijatelji kasno sinoć, piše list, pozivajući se na njegovog advokata.

Za sada dodatni detalji nisu poznati.

Gluškov je pronađen mrtav nekoliko dana nakon što su bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova kćerka Julija pronađeni bez svijesti nakon napada nervnim agensom u Solsberiju, podsjeća "Daily mail".

Last year Glushkov was sentenced to eight years in prison in abstentia for fraud https://t.co/so07ma9K1O