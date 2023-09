U Maroku 1037 mrtvih, 721 kritično (VIDEO)

MARAKEŠ - Snažan zemljotres kasno sinoć pogodio je Maroko, u nekoliko marokanskih gradova je uništio pojedine zgrade i natjerao ljude da napuste svoje domove, a prema preliminarnim podacima ministarstva unutarnjih poslova, više od 1000 osoba je poginulo, a preko 700 je u kritičnom stanju.

Marokanski geofizički centar saopštio je da se potres dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa s magnitudom od 7.2. Geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6.8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18.5 kilometara, prenosi Index.

Zgrade su se rušile, a teško je pogođen i grad Marakeš.

Novinarka Alice Morrison govorila je za BBC s planine Atlas gdje je klizište uzrokovano potresom blokiralo mnoge puteva. "To je apokaliptično", kaže ona. "Posvuda ima kamenja, ogromne rupe, zapravo je pukotina točno ispred mojih nogu."

U njenom selu nema struje ni telefonskog signala, dodaje, pa je morala voziti biciklom 16 km samo da nazove mamu.

Broj mrtvih u potresu u Maroku vjerojatno će rasti, a naknadni potresi mogli bi uzrokovati dodatnu fizičku i psihičku bol, izjavila je Caroline Holt iz Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

There is almost nothing left of Adassil village in Morocco. You can hear the absolute heartbreak in this mans voice #moroccoearthquake #Morocco #earthquake pic.twitter.com/s9Vr9eo4Nq