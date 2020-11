U Montrealu velika policijska operacija: Mediji navode da je u toku talačka kriza

MONTREAL - U Montrealu je danas došlo do talačke krize u kompaniji Ubisoft, javljaju kanadski mediji, a portparol policije je rekao da su dobili poziv da je u toku oružana pljački u jednoj firmi.

Policija tog grada se nešto ranije oglasila na Tviteru navodeći da je "u toku operacija na ulicama Montreala".

"Molimo ljude da izbjegavaju ovaj deo grada. Policija trenutno provjerava informacije i uskoro očekujte više detalja", piše u kratkom saopštenju.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ