U Njemačkoj voz iskočio iz šina: Poginule tri osobe, 16 teško povrijeđenih

​Najmanje tri osobe su poginule, a 16 je ozbiljno povrijeđeno pri iskakanju voza iz šina u južnoj Njemačkoj u blizini Garmisch-Partenkirchena.

Portparol njemačke policije za oblast Garmisch-Partenkirchena je izjavio kako je ukupno 60 osoba povrijeđeno u ovoj željezničkoj nesreći, prenose njemački mediji.

Voz je putovao iz Garmisch-Partenkirchena prema Minhenu kada je prema prvim informacijama iskočio iz šina oko 12 sati i 15 minuta u u distriktu Burgrain. Još uvijek nisu poznati razlozi koji su doveli do iskakanja voza.

Portparol federalne policije je rekao kako su tri vagona bila prevrnuta, te da su ljudi morali biti spašavani kroz prozore. Na lice mjesta upućene su vatrogasne brigade i spasilačke službe, prenosi Klix.

NEW: Police say multiple people are injured following a train derailment in Garmisch-Partenkirchen, Germany. pic.twitter.com/DfwGG7zmAg