U Normandiji pao snijeg

PARIZ - U Normandiji, regionu na sjeveru Francuske, pada snijeg pošto je hladni talas pogodio Francusku "otjeravši" lijepo i toplo vrijeme.

Šorcevi jedne nedjelje, a već sljedeće zimske čizme - tako se mogu opisati nepredvidive vremenske prilike u Francuskoj na proljeće, navodi AP.

Poslije izuzetno hladnog marta, Francuska je imala jedan od najtoplijih aprila od kako se vodi statistika, saopštila je meteorološka služba.

To je trajalo sve do danas kada se temperatura strmoglavila širom sjevera Francuske.

Poplave i snažni vjetrovi takođe prijete tim oblastima.

Prognozira se da će sutra za Prvi maj temperatura malo biti u porastu, ali su šanse za kišu i dalje velike.

Snow in France and it’s almost May? Mais oui, in Normandy! https://t.co/gc9EUSIHTP pic.twitter.com/dhdThCgRNv