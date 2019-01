U Poljskoj dan žalosti za ubijenog gradonačelnika Gdanjska

VARŠAVA - Dan sahrane gradonačelnika Gdanjska Pavela Adamoviča biće u Poljskoj dan žalosti, odlučio je predsjednik Poljske Andžej Duda.

Adamovič je danas podlegao povredama zadobijenim nožem u nedjelju na sceni na dobrotvornoj proslavi prikupljanja novca za bolesnu djecu,

"Pavel Adamovič ubijen je u posebnom trenutku jer Veliki orkestar praznične pomoći je to što povezuje mnoge mlade ljude u Poljskoj u tome da čine dobro delo. Ubica ubija gradonačelnika u trenutku kada se on raduje sa građanima zbog tako sjajno organizovane akcije prikupljanja pomoći. To je bio udar na ljude koji zajedno žele da čine dobro. Tog dana desilo se nezamislivo zlo", kazao je na konferenciji za novinare predsjednik Duda.

Poljski predsjednik sastao se danas sa liderima poljskih parlamentarnih stranaka u želji da vlasti preuzmu inicijativu građana koji su nakon što je sinoć Adamovič teško ranjen počeli da se sazivaju na marševe ćutnje, uvjereni da je govor mržnje koji je zacario poljskom politikom ubrao fatalne plodove, a politička hajka na tog opozicionog gradonačelnika od strane vlasti posljednje tri godine navela ubicu, lokalnog kriminalca, da posegne za nasiljem, pravdajući ga političkim motivom.

"Kada je gradonačelnik još bio živ nadao sam se da ćemo svi zajedno poći Gdanjskom u maršu protiv mržnje. Sada su se ti planovi promijenili. Došli smo do zaključka da organizovanje marša nije umjesno. Ako porodica želi što manje politike, dužni smo da to poštujemo. Nadamo se da ćemo moći da svi dođemo na sahranu i tamo mu odamo poštu", kazao je Duda.

Na sastanku kod Dude se nije pojavio lider Građanske platforme u kojoj je donedavno bio Adamovič i uz čiju podršku je prošle godine izabran kao nezavisni kandidat po šesti put za gradonačelnika, ni lider opozicionog Saveza demokratske ljevice koji je predsjedniku Dudi poručio da odustane od marša je sada nije vrijeme za političko ubiranje poena.

"Građani mogu spontano da organizuju takve marševe", poručio je danas predsjednik Andžej Duda.

Opozicioni gradonačelnik Varšave Rafal Tšaskovski saopštio je danas da se Varšava solidariše sa Gdanjskom u kome su već danas bez zvanične žalosti zastave na pola koplja i da će u Varšavi od 15. januara biti proglašena tri dana žalosti.

U samom Gdanjsku ali i desetinama drugih poljskih gradova hiljade Poljaka sazivaju se preko društvenih mreža da izađu večeras na ulice, mirno i nijemo, bez riječi i da se svojom "rječitom ćutnjom, kao krikom", kako su kazali organizatori u Gdanjsku, usprotive govoru mržnje koji je posljednjih godina preplavio politiku i duboko podijelio društvo u Poljskoj.

Pavel Adamovič čijim ubistvom je šokirana cijela Poljska, bez obzira na partijske simpatije, bio je jedan od opozicionih političara izloženih čestim verbalnim napadima od strane vlasti, zbog svojih liberalnih pogleda, između ostalog apela da Poljska prihvati izbjeglice, kao i njegove podrške protestima građana i opoziciji protiv reforme medija, pravosuđa i, po njegovoj ocjeni, urušavanju pravne države otkako je konzervativna stranka Pravo i Pravda u jesen 2015. godine došla na vlast.

Pred smrt se Adamovič žalio na govor mržnje i političke napade, ali i na inertnost policije i tužilaštva, koji su odbili da ga zaštite od prijetnji kada mu je ultrakotolička radikalna nacionalistička Svepoljska omladina objavila živom umrlicu u ime naroda Poljske, a istraga je obustavljena jer je to navodno bio legitimni izraz nezadovoljstva mladih ultrakatolika.

Poslije ubistva Adamoviča, policija je, međutim, danas hitro reagovala i uhapsila Poljaka koji je prijetio na internetu opozicionim gradonačelnicima Krakova i Poznanja.

Dok izrazi saučešća stižu iz cijielog sjveta, ubica, 27-godišnji lokalni kriminalac Stefan V, saslušan je danas, odbio je da prizna krivicu, a optužen je za ubistvo.

Riječ je o kriminalcu koji je krajem prošle godine, nakon pet godina, izašao iz zatvora kojim je kažnjen zbog oružane pljačke četiri banke u Gdanjsku 2013. godine.

On je sinoć, koristeći novinarski bedž, upao na scenu i izbo omiljenog gradonačelnika pred očima publike, vikao je da je nevin sjedio u zatvoru, a da ga je Građanska platforma terorisala, te da zato Adamovič mora da umre.

Ubicu koji se nekoliko desetina sekundi šetao sa zakrvavljenim nožem na sceni savladao je jedan od tehničara na bini, preuzelo ga je obezbjeđenje i predalo policiji, dok je hitna pomoć prevezla Adamoviča u bolnicu, gdje je danas podlegao povredama srca i organa trbušne duplje, uprkos noćnoj petočasovnoj operaciji.