U Portugalu počela nova potraga za Medlin Meken

Policija je počela novu potragu za Madelin Meken, djevojčice koja je nestala u odmaralištu Praia da Luz 2007. godine, nakon što su se pojavili novi tragovi.

CNN piše da policija pretražuje područje u blizini rezervoara Arade nakon nedavne dojave o Medi, dok portugalski mediji navode kako se radi o mjestu na koje je često išao osumnjičeni za njen nestanak Kristijan Brukner.

Prema navodima portugalskog portala Expresso, Brukner je čak izjavio kako je tamo "njegov mali raj".

Prema saopštenju policije, koja je potvrdila da područje pretražuje zbog Medi te da će se fokusirati na kopno, a ne na pretragu u vodi, očekuje se da će pretraga trajati par dana.

Mjesto pretrage nalazi se oko 50 kilometara od odmarališta u kojem je Maddie nestala, piše CNN Portugal i dodaje da će sve nadgledati britanska i njemačka policija.

Portugalska je policija u ponedjeljak poslijepodne zatvorila područje umjetnog jezera gdje se nalazi i brana koju treba pretražiti. Plavi šatori podignuti su pokraj mjesta gdje će se idućih dana provesti istraga.

Medlin Meken imala je tri godine kada je 3. maja 2007. nestala iz svoje spavaće sobe tokom porodičnog odmora u regiji Algarve, dok su njezini roditelji večerali s prijateljima u obližnjem ljetovalištu Praia da Luz.

Tko je osumnjičeni Brukner?

Njemački tužioci objavili su prošle godine da su optužili Bruknera za silovanje i polno zlostavljanje djece u Portugalu od 28. decembra 2000. do 11. juna 2017. godine.

Brukner, osuđeni zlostavljač djece i krijumčar droge, nalazi se u zatvoru u Njemačkoj jer je silovao 72-godišnju ženu u istom dijelu portugalske regije Algarve u kojoj je Medlin nestala. Službeno je identifikoan kao osumnjičeni u slučaju Meken prošle godine, prenosi Index.

Njemačka policija objavila je u maju 2020. da se pretpostavlja da je Medlin mrtva i da je Brukner vjerovatno za to odgovoran. On to negira i nije optužen s tim u vezi. On je u vrijeme nestanka djevojčice živio u blizini odmarališta.

Njeni roditelji Kejt i Geri ovog su mjeseca obilježili i 20. rođendan svoje kćerke, obećavši da "nikada neće odustati" od potrage za njom.